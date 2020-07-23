ماكرون يحذر تركيا: يجب معاقبة "منتهكي المتوسط" والمتدخلين في ليبيا

وكالات:

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط"، وذلك من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم إلى حل سياسي للنزاع.

وحذر ماكرون، في مؤتمر صحفي الخميس بباريس مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، من خطورة تقاعس الاتحاد الأوروبي عن الرد على "الاستفزازات في شرق المتوسط"، مبديا سعي باريس إلى فرض عقوبات جديدة على "مخالفي المجال البحري".

وقال: "هذا الجزء من المتوسط يحظى بأهمية حيوية بالنسبة لدولتينا، وقضايا الطاقة والأمن مهمة للغاية. ويتعلق الأمر بالصراع من أجل النفوذ، وخاصة بين تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر، ويستمر الاتحاد الأوروبي في عدم فعل أي شيء يذكر في مواجهة ذلك".

وتابع ماكرون: "سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، وهذا ليس خيارا بالنسبة لأوروبا، وليس ما ستسمح فرنسا بحصوله"، وفق رويترز.

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة فرض عقوبات على الأطراف الخارجية المنخرطة في النزاع الليبي، وذلك من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ثم إلى حل سياسي للنزاع.

ودعا إلى قمة في فرنسا تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط، نهاية أغسطس المقبل، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.