ترامب: نسعى لعودة المدارس بنسبة ١٠٠%

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لأن ترى المدارس تفتح بنسبة ١٠٠%، مشيرًا إلى أن معظم حكام الولايات الأمريكية يعكفون على بحث عودة المدارس.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي حول وباء كورونا، مساء الأربعاء، أن أمر ارتداء الكمامات متروك للحكام، لكنه أضاف: "أنصح بوضعها".

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ٤ ملايين إصابة، وأكثر من ١٤٥ حالة وفاة منذ تفشي الوباء بها، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.