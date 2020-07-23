ترامب: نسعى لعودة المدارس بنسبة ١٠٠%
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لأن ترى المدارس تفتح بنسبة ١٠٠%، مشيرًا إلى أن معظم حكام الولايات الأمريكية يعكفون على بحث عودة المدارس.
وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي حول وباء كورونا، مساء الأربعاء، أن أمر ارتداء الكمامات متروك للحكام، لكنه أضاف: "أنصح بوضعها".
وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ٤ ملايين إصابة، وأكثر من ١٤٥ حالة وفاة منذ تفشي الوباء بها، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
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