سابقة في تاريخ السودان.. سيدتان في منصب "والي"

وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعيين 18 واليًا من المدنيين بينهم سيدتين في منصب الوالي بولايتين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السودان، في إطار الانتقال الديمقراطي في البلاد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الولاة خضعت لمشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق معايير تقييم صارمة، وأنها اعتمدت على الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات.

وعن مشاركة النساء لأول مرة في تاريخ السودان، قال حمدوك: "أردنا أن نحفظ التوازن في مسألة مشاركة النساء، وأن تكون مشاركتهن بشكل مُرضٍ وكبير".

وتابع: "ما استطعنا تحقيقه هو بالتأكيد دون الطموح، لكنه خطوة في الاتجاه السليم، لكننا نحتاج لمعالجة هذه المسألة بشكل يتخطى موضوع الشعارات إلى وضع عملي".

وتم تعيين آمال عز الدين عثمان في منصب والي ولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل.