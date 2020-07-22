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ترامب يوقع مذكرة لوقف إحصاء المهاجرين غير الموثقين في تعداد عام 2020

12:23 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
ترامب يوقع مذكرة لوقف إحصاء المهاجرين غير الموثقين في تعداد عام 2020

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

وقع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تستهدف وقف إحصاء المهاجرين غير الموثقين في تعداد عام 2020، لدى مكتب الإحصاء الأمريكي بهدف تحديد مقاعد مجلس النواب الأمريكي والسيطرة المباشرة عليها، وهى خطوة مثيرة للشكوك دستوريًا بينما أعلن التيار الليبرالي المدني، إنه سيطعن عليها أمام المحكمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ويسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة قبل الانتخابات التي تحل في نوفمبر الكقبل بسياسة من شأنها أن تحد من التمثيل السياسي للمجتمعات التي لديها أعداد متزايدة من المهاجرين غير الموثقين.

وقال ترامب في مذكرة تلخص السياسة الجديدة: "استبعاد هؤلاء الأجانب الذين جاءوا بشكل غير شرعي من قاعدة التوزيع يعد أكثر انسجامًا مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يرتكز عليها نظام حكومتنا".

دونالد ترامب المهاجرين مجلس النواب الأمريكي

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