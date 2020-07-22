أبرز ما جاء في مؤتمر ترامب بشأن مستجدات جائحة كورونا

كتب - محمد صفوت:

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليطلق على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) "الفيروس الصيني"، اليوم الثلاثاء، في أول مؤتمر صحفي بعد انقطاع منذ أبريل الماضي.

وجدد ترامب، اتهامه للصين بالتسبب في تفشي وباء كورونا عالميًا زاعمًا أن العالم منحها فرصة لذلك.

وغاب عن مؤتمر اليوم الذي عقد في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوتشي، والدكتورة ديبورا بيركس، المسؤولان في فريق العمل الذي يتصدى للمرض واللذان أصبحا مشهوران في أمريكا والعالم، ودخلا في نقاشات حادة مع ترامب بسبب نصائحه الطبية غير المثبتة علميًا.

وتحدث الرئيس الأمريكي، عن اللقاحات التي تسعى بلاده لتطويرها للقضاء على فيروس كورونا، قائلاً إن ٤ لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية، لافتًا إلى أنه بينهم لقاحان تعمل الإدارة الأمريكية مع الشركات ومراكز الأبحاث على إنجازهم سريعًا، متابعًا "سترون خلال فترة قصيرة طرح لقاحات وعلاجات لكورونا".

وتفاخر ترامب بإجراء نحو ٥٠ مليون فحصًا للكشف عن مصابين جدد بفيروس كورونا، لتصبح بلاده أكثر الدول التي أجرت فحوصات لكورونا في العالم، وقال إن بلاده حققت زيادة تقدر بنحو ٤ أضعاف في أعداد الفحوصات التي تجريها للكشف عن مصابين جدد بفيروس كورونا، مضيفًا أنهم أجروا نحو ٥٠ مليون اختبار لكورونا.

وأكد ترامب، أن إدارته تبذل أقصى جهدها لحماية المسنين منذ بداية الأزمة، خاصة بعد المعلومات التي أفادت أنهم أكثر عرضة للخطر من الوباء.

وشدد على أنه لا يمكن للشعب الأمريكي محاكمته على أدائه في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه ترامب بالطاعون.

وأشار إلى أن بلاده تقدم مساعدات لعدة دول لمكافحة (كوفيد-١٩) مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في بلاده أصبح متمرسًا على التعامل مع تلك الأزمة.

وأشار إلى أن بلاده تشهد وفرة في أجهزة التنفس الصناعي، التي قدمت بعضها للدول المتضررة من الوباء، كما تشهد وفرة في الأسرة بالمستشفيات.

وأكد أن إدارته أنقذت ملايين الأشخاص بفضل الإغلاق المبكر الذي فرضته في البلاد.

وعن عدم ارتداء الكمامة أثناء المؤتمرات والتجمعات التي يحضرها الرئيس الأمريكي، فسر ترامب، عدم ارتداء الكمامة أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في البيت الأبيض، خاصة بعد دعوته لشعبه بارتداء الكماكات، قائلاً: "أعلم أن كل من في القاعة أجرى فحصًا قبل دخول المؤتمر، وعليه فلا داعي لارتدائها".

وقال ترامب، إنه يرتدي الكمامة أثناء مخالطته لعدة أشخاص أو تواجده في مكان مزدحم، مشيرًا إلى أنه إنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين أو ثلاثة أيام.

وحث ترامب الأمريكيين على ارتداء الكمامات أثناء عدم قدرتهم على تحقيق التباعد الاجتماعي.

ووجه ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، الشكر للعاملين بالصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا.

وتابع، أنه ربما يسوء الوضع بسبب كورونا قبل حدوث تحسن في الأزمة الراهنة.

وكان ترامب توقف عن الظهور في المؤتمرات الصحفية الخاصة بفريق البيت الأبيض لمكافحة تفشي كورونا منذ أبريل الماضي، بعدما اقترح في أحد المؤتمرات أن يحقن الأطباء المطهرات في جسد مرضى (كوفيد-19) بغرض القضاء على الفيروس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل ساخرة، كما تخوّف مسئولون بالبيت الأبيض من الظهور شبه اليومي للرئيس. منذ ذلك الوقت لم يعقد الفريق سوى مؤتمرين صحفيين ترأسهما نائبه مايك بنس.