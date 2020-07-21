البيت الأبيض: ترامب سيعلن "أخبارًا سارة" خلال المؤتمرات صحفية بشأن كورونا

وكالات

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت ألأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وقالت ماكناني لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية إن الإفادات الصحفية ربما تكون يومية، وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت جرينتش).

وقالت ماكناني إن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي تلقي الأسئلة في هذه الإفادات وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدمًا بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، اعتزامه استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية التي كان يعقدها في البيت الأبيض لعرض مستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف طويل.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية "كنت أعقدها بشكل يومي وكان الكثير يتابعونها، وهي أعداد قياسية في تاريخ متابعة المؤتمرات الصحفية، ولم يكن هناك شيئا مثلها على الإطلاق"، مضيفا: "إنها طريقة عظيمة لنقل معلومات للعموم على غرار أين نقف من اللقاح والبحوث العلاجية".

ووفقا لما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، فمن المرجح أن تعود المؤتمرات للانعقاد بدءا من الغد.

وكان ترامب توقف عن الظهور في الإيجازات الصحفية الخاصة بفريق البيت الأبيض لمكافحة تفشي كورونا منذ أبريل الماضي، بعدما اقترح في أحد المؤتمرات أن يحقن الأطباء المطهرات في جسد مرضى (كوفيد-19) بغرض القضاء على الفيروس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل ساخرة، كما تخوّف مسئولون بالبيت الأبيض من الظهور شبه اليومي للرئيس. منذ ذلك الوقت لم يعقد الفريق سوى مؤتمرين صحفيين ترأسهما نائب الرئيس مايك بنس.