رئيس الوزراء اليمني يشيد بالدور التنويري للمفكرين والباحثين المصريين تجاه اليمن

مصر - (أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالدور التنويري لعدد من المفكرين والمثقفين والباحثين المصريين في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في معركتهم المصيرية والوجودية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وتحقيق السلام والاستقرار، والتعريف بمخاطر هذه الحركة الفاشية على حاضر ومستقبل اليمن والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء عبد الملك، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لمصر، مع نخبة من المثقفين والباحثين والمفكرين المصريين، الذين تبادل معهم الرؤى والأفكار حول مجمل التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وتشخيص تداعياتها في الحاضر والمستقبل، وآليات التعاطي معها.

وركز اللقاء على الحرب التي يخوضها الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، والجهود المبذولة لتوحيد صف الشرعية وتجاوز التباينات من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وبما يساعد على إجهاض المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي، لما لهذا المشروع من مخاطر على الأمن القومي العربي، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما جرى خلال اللقاء تحليل التحركات والتدخلات غير العربية في المنطقة، والمصالح المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة هذه التدخلات، وكذلك أداء الأمم المتحدة في اليمن، والدور والموقف المصري الداعم للشرعية اليمنية، وما يمكن القيام به على المدى القصير لحماية سياج المصالح وتفادي المخاطر المشتركة، وتحقيق أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدم رئيس الوزراء اليمني إحاطة شاملة ومكثفة حول الملف اليمني بكافة تعقيداته وما تبذله الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للتعاطي مع التحديات وتجاوزها حتى تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

وأشار إلى خطورة الحوثية كحركة فاشية وارتباطها بإيران التي تستخدمهم كذراع لها لابتزاز المجتمع الدولي، لافتا إلى اصطدام كل محاولات الحل السياسي برفض وتعنت مليشيا الحوثي والخيارات البديلة لدى الشرعية والتحالف الداعم لها.

من جانبهم، طرح المفكرون والمثقفون والباحثون ومن لهم كتابات وأبحاث كثيرة عن اليمن في مختلف الجوانب، عدداً من التساؤلات حول تطورات الأزمة اليمنية، ورؤاهم الاستشرافية لكثير من القضايا المتصلة بها، والتشارك في الوصول إلى رؤى ومفاهيم تساعد على استجلاء تعقيدات الملف اليمني، وما يمكن أن تقدمه مصر على المستويين الرسمي والشعبي في هذا الجانب.. معربين عن تقديرهم لما طرحه رئيس الوزراء اليمني أمامهم من رؤية شاملة لم تقتصر على التشخيص فقط بل تتضمن آليات ومخارج عملية يمكن البناء عليها للسير نحو السلام والتعافي واستعادة الدولة اليمنية.

وحضر اللقاء من الجانب اليمني وزيرا الخارجية محمد الحضرمي والإعلام معمر الإرياني، وسفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثه، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات علاء قاسم، ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج