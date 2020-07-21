بومبيو يعرب عن دعمه لبريطانيا في مواجهة "تنمر" الصين

لندن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن دعمه موقف بريطانيا الأكثر صرامة تجاه الصين، وحث المجتمع الدولي على تشكيل تحالف ضد "التنمر" التي تمارسه بكين.

وأشاد بومبيو بـ"رد بريطانيا المستند إلى مبادئ" على فرض الصين لقانون جديد للأمن القومي في هونج كونج، بعد أن أعلن وزير الخارجية دومينيك راب، عن إجراءات تشمل تعليق معاهدة تسليم المتهمين الجنائيين بين بريطانيا وهونج كونج.

وقال بومبيو، للصحفيين عقب محادثات في لندن، مع راب ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن العالم شهد "سحق حريات هونج كونج" و"تنمر الصين على جيرانها".

وذكر بومبيو، في إشارة إلى الاحتكاك والمناوشات الأخيرة بين الصين ودول في جنوب شرق آسيا، وبشكل منفصل مع الهند "لا يمكنك المطالبة بالسيطرة على مناطق بحرية ليس لديك الحق بصورة قانونية في السيطرة عليها. ولا يمكنك تهديد الدول والتنمر عليها في جبال الهيمالايا".

وأضاف: "لا يمكنك الانخراط في أعمال التستر واستقطاب المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية".

وأضاف بومبيو "نريد من كل الدول أن تتكاتف لصد جهود الحزب الشيوعي الصيني في كل الأبعاد".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "نأمل أن نتمكن من تشكيل ائتلاف لنظهر بشكل جماعي للحزب الشيوعي الصيني أنه ليس من مصلحتهم الانخراط في هذا النوع من السلوك".

وقال راب، إن الجانبين ناقشا شبكات الجيل الخامس وكيفية تنويع سلاسل الإمداد الخاصة بنا، وسط مخاوف أمنية بشأن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.