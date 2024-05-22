فرنسا: الظروف لم تتهيأ بعد للاعتراف بدولة فلسطينية

باريس - (ا ف ب)

في بيان رسمي، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأربعاء إن الظروف لم تتهيأ بعد للاعتراف بدولة فلسطينية. يأتي ذلك فيما أعلنت ثلاث دول أوروبية عن هذه الخطوة في خضم المساعي للتوصل إلى السلام في المنطقة.

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأربعاء أن الظروف لم تتهيأ بعد للاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك عقب إعلان ثلاث دول أوروبية عن خطوة من هذا القبيل أملا في دفع عملية السلام في المنطقة.

وتضمن بيان لسيجورنيه أن "هذه ليست قضية رمزية أو مسألة تتعلق بموقف سياسي، وإنما أداة دبلوماسية في سبيل الوصول إلى حل يستند إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وتابع "فرنسا لا تعتبر أن الظروف مواتية في الوقت الراهن كي يكون لهذا القرار تأثير ملموس على هذه العملية (السلام)".

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره الأربعاء إن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة كما قالت إيرلندا وإسبانيا إنهما ستتخذان خطوة مماثلة.