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مسؤول أمريكي: بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين

05:14 م الأربعاء 22 مايو 2024

بايدن

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين.

وقال المسؤول الأمريكي، إن جو بايدن، يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق عن طريق المفاوضات، مشيرًا في الوقت ذاته لاعتقاد الرئيس الأمريكي بأن الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية لن يتحقق عن طريق الاعتراف الأحادي.

وفي وقت سابق، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية، حيث جاء اعتراف أيرلندا الرسمي اليوم بينما سيأتي الإعلان الرسمي للدولتين الأخريتين خلال أيام.

من جهتها، تدرس إسرائيل اتخاذ إجراءات عقابية بحق الدول التي اتخذت الخطوة السابقة، معتبرة إياه تقويض لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

بايدن أدريان واتسون جو بايدن
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