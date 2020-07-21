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شكري يؤكد لنظيره الروسي ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

06:44 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
شكري يؤكد لنظيره الروسي ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية سامح شكري

كتبت- هدى الشيمي:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لبحث الموقف الدقيق في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع "إعلان القاهرة"، والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وأكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، منوهاً أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وأوضح حافظ أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بينالقاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

سامح شكري وقف إطلاق النار ليبيا وزارة الخارجية

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