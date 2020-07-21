ظريف لدى وصوله إلى موسكو: العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية

موسكو- (أ ش أ):

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء العلاقات بين إيران وروسيا بأنها علاقات استراتيجية.

وقال ظريف في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية:"بالنظر إلى التطورات الرئيسية على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، فإن الحوار المستمر مع روسيا والدول الصديقة مثل الصين أمر ضروري"، مشيرا إلى أنه سوف يبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية .