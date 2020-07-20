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الصحة العالمية: هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل

05:56 ص الإثنين 20 يوليه 2020
الصحة العالمية: هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):
قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يمكن أن يبدأ نشر التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل، معربة عن تفاؤل حذر بشأن حالة عملية البحث والتطوير.

وذكرت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "لدينا الآن أكثر من 20 مرشحًا في الدراسات السريرية. لذلك نأمل أن ينجح اثنان منهم، وسيكون من سوء الحظ جدا أن يفشلوا جميعا".

وقالت: "إذا كنا عمليين للغاية، فإننا نتطلع إلى منتصف عام 2021 حيث سيكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع"، مضيفة: "بالطبع من المستحيل التنبؤ".

وتابعت سواميناثان أن السباق العالمي لتطوير لقاح كان "أسرع جدول زمني شهدناه على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة أشهر بين وقت نشر التسلسل الجيني للفيروس في يناير وبدء التجربة الأولى.

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