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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 94 مليار دولار الأسبوع المقبل

08:49 م الخميس 02 يوليه 2020
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 94 مليار دولار الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 94 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 19 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وفي السندات ذات العشر سنوات يوم الأربعاء، وفي السندات ذات الثلاثين عاما يوم الخميس المقبل.

وكانت الوزارة قد باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 92 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 19 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات من فئة الثلاث سنوات فوق المتوسط وعلى السندات من فئة العشر سنوات أقل من المتوسط وعلى السندات من فئة الثلاثين عاما في حدود المتوسط.

وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة

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