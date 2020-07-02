بعد فرز ثلث الأصوات.. النتائج الأولية تكشف موافقة الروس على التعديلات الدستورية

وكالات

كشفت النتائج الأولية للتصويت على التعديلات الدستورية الروسية مساء اليوم الأربعاء، أن الناخبين مهدوا الطريق، أمام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036، بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات، حسبما ذكرت رويترز.

وجاءت المؤشرات الأولية بعد فرز نحو ثلث الأصوات تقريبا.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن 74 في المئة من الأصوات التي تم فرزها في أنحاء أكبر دولة في العالم جاءت مؤيدة لتغيير الدستور.

وصوت برفض التعديلات الدستورية أقل بقليل من 25 في المئة من الأصوات التي تم فرزها، والتي تقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

ومما شجع الناخبين على المشاركة في التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققا سكنية وحملة إعلانية تسلط الضوء على تعديلات أخرى في ذات الحزمة لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد وفرض حظر على زواج المثليين.

وبأمر من بوتين جرى تحويل مبلغ عشرة آلاف روبل 141 دولارا، كمنحة مالية لمرة واحدة إلى كل أُسرة من أُسر الناخبين لديها أطفال وتوجهت يوم الأربعاء لمراكز الاقتراع، لتشارك في اليوم الأخير من عملية التصويت التي نُظمت على مدى سبعة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65 في المئة. ونسبة المشاركة المطلوبة هي 50 في المئة لتتم الموافقة على التعديلات إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين.

وذكر تلفزيون راين أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت احتجاجا رمزيا في الميدان الأحمر يوم الأربعاء وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة.

وشكا الحزب الشيوعي المعارض، الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، من حدوث تجاوزات.