وزير الخارجية يبدأ اليوم جولة تشمل عَمّان ورام الله

القاهرة - أ ش أ

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، في وقت لاحق اليوم الأحد، زيارة الى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

كما سيجري الوزير شكري خلال الزيارة مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف حافظ أن زيارة الوزير شكري إلى "رام الله" تأتي تعبيرًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.