النمسا: أنشطة التطرف التركي فى البلاد وجب حصارها

فيينا - (أ ش أ):

أكدت سوزانا راب وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج أن الحكومة لن تصمت أمام تزايد التطرف فى أوساط الاتراك الذين يعيشون فى النمسا وهو ما أدى إلى اندلاع أعمال العنف ضد مظاهرات الاكراد فى العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا.

وقالت راب فى تصريحات لها اليوم الخميس أن الوزارة أنشأت مركزا جديدا خاص بمتابعة وتنسيق أعمال الجماعات الراديكالية المتطرفة والتى تستغل الدين فى أطماع ومخططات سياسية حيث يركز بالاساس على مراقبة أنشطة الجالية التركية .

وأشارت الوزيرة أنه للأسف هناك العديد من الجمعيات التركية فى النمسا تتلقى توجيهات مباشرة من أنقرة وتسعى لتنفيذ أجندة الجماعات الارهابية والمنظمات المحظورة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم مراقبة ومحاصرة أنشطة كل الجميعات والاندية التركية فى النمسا ومنع كل التأثيرات التى ترد لها من الخارج .

وأشارت الوزيرة الى أن أحداث العنف الاخيرة لفتت أنظار الحكومة الى القدرة الهائلة لهذه الجماعات على حشد عدد هائل من الشباب فى ساعات قليلة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ودفعهم للتورط فى أعمال عنف مخزية .