اكتشاف 29 إصابة بكورونا في مجزر بالنمسا.. وعزل أكثر من 240

فيينا- (د ب أ):

أفادت السلطات الصحية في ولاية النمسا السفلى، الأربعاء، بعزل أكثر من 240 عاملا في مصنع نمساوي لتصنيع لحم الخنزير، وذلك بعد اكتشاف مجموعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت نتائج الفحوصات التي أُجريت حتى الآن وجود ما لا يقل عن 29 شخصا مصابا بكورونا ممن يعملون في المجزر الواقع في بلدة إيجينبرج بالقرب من الحدود التشيكية، فيما يجري انتظار نتائج عشرات الفحوصات الأخرى.

وقررت النمسا إجراء فحوصات شاملة في صناعة اللحوم كرد فعل على ظهور مجموعة كبيرة بلغت نحو 1400 شخصا مصابا بالفيروس في أحد مصانع اللحوم في ألمانيا المجاورة.

وتسجل النمسا حوالي 100 حالة جديدة بكوفيد- 19 كل يوم في تموز/يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى إصابات في التجمعات الدينية والمسافرين المصابين العائدين من الخارج.