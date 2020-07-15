بوتين وميركل يبحثان ملفات ليبيا وأوكرانيا وحظر التسلح المفروض على إيران

برلين- (أ ش أ):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بحثا خلالها عددا من المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء - بأن المكالمة تركزت على تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، مضيفا أن الزعيمين بحثا أيضا ملف حظر التسلح المفروض على إيران، ومستجدات الوضع في ليبيا.