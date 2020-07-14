ترامب: وقعت أمرًا تنفيذيًا لمحاسبة الصين على إجراءاتها في هونج كونج

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع اليوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي يهدف إلى محاسبة الصين بسبب إجراءاتها في هونج كونج، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن ترامب، اليوم، إنهاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج.

وحمل الرئيس الأمريكي، الصين مجددًا مسؤولية انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا.