ترامب: وقعت أمرًا تنفيذيًا لمحاسبة الصين على إجراءاتها في هونج كونج
11:53 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع اليوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي يهدف إلى محاسبة الصين بسبب إجراءاتها في هونج كونج، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وأعلن ترامب، اليوم، إنهاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج.
وحمل الرئيس الأمريكي، الصين مجددًا مسؤولية انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان