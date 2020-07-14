ليبيا تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا - (أ ش أ)
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية، أن المركز تسلم الاثنين، 829 عينة موزعة بين المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 545 عينة، مختبر فرع المركز سبها 56 عينة، مختبر فرع المركز مصراتة 127 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 101 عينة.
وأظهرت نتائج التحاليل 778 عينة سالبة، و51 عينة موجبة مفصلة منها 32 حالات جديدة، و19 حالة مخالطين، بالإضافة إلى شفاء 3 حالات ووفاة حالتين.
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