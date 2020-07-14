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ألمانيا: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا "ضعيف"

07:00 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
ألمانيا: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا "ضعيف"

أنيجريت كرامب كارنباور

وكالات

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الليبية الراهنة ضعيف، وفقًا لموقع "العربية.نت" الإخباري السعودي.

وقالت كرامب-كارنباور، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أدوات المراقبة الخاصة بحظر التسلح على ليبيا، وليس لديه قوات ميدانية في ليبيا لتفعيل المراقبة.

يشار إلى أن تركيا تستمر في خرق حظر التسلح على ليبيا، وتمد ميليشيات الوفاق في طرابلس، بالأسلحة والمرتزقة السوريين للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وفي وقت سابق، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العلاقات مع تركيا ليست بأحسن حالاتها الآن، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأبدى الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، قلقه واستياءه حيال سلوكيات تركيا وتدخلها في ليبيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على احترام التزاماتها الدولية.

أنيجريت كرامب-كارنباور الاتحاد الأوروبي وزيرة الدفاع الألمانية تركيا

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