شبكة كندية: استمرار إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 أغسطس

أوتاوا- (أ ش أ):

اتفق مسؤولون كنديون وأمريكيون على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أغسطس القادم بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت قناة "سي تي في نيوز"، الكندية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الشبكة الكندية عن مصادر إن الحكومتين متفقتان على ذلك القرار على الرغم من بعض دعوات الكونجرس الأمريكي بإعادة فتح جزئي للحدود.

ومن المقرر أن ينتهي قرار الإغلاق الحالي، الذي تم تقديمه في مارس وتم تمديده كل شهر منذ ذلك الحين، في 21 يوليو الجاري.