بعد ساعات من انتهائها.. بيان إثيوبي حول مفاوضات سد النهضة "غير الحاسمة"

كتبت- رنا أسامة:

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الثلاثاء، أن المحادثات الثلاثية التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة باءت بالفشل، وذلك بعد نحو 9 ساعات من انتهاء جولة المفاوضات التي استمرت 11 يومًا برعاية الاتحاد الأفريقي

وغرّد الوزير الإثيوبي بالإنجليزية والأمهرية، الثلاثاء، عبر تويتر: "المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال الأيام الـ 11 الماضية، التي حضرها مختلف المراقبين والخبراء، انتهت الليلة الماضية بشكل غير حاسم. وبالرغم من إحراز تقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق".

1/2 The trilateral negotiation on GERD that was happeninnig for the last 11 days in the presence of 11 observers and augumented experts ended last night. Although there were progresses no breakthrough deal is made. Today we prepare reports to AU and our respective leaders.