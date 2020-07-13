الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 13 مدنيًا بينهم أطفالاً بقصف جوي في اليمن

صنعاء - ( د ب أ )

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) بمقتل تسعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، جراء هجوم بغارة جوية يوم أمس الأحد، على محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وبحسب بيان صحفي نشر اليوم الاثنين، على موقع المكتب، فإن الغارة أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين، وإصابة أربعة آخرين (طفلان و امرأتان).

وقالت ليزا جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في بيان صحفي: "من غير المفهوم أنه في وسط جائحة كوفيد، وعندما تكون خيارات وقف إطلاق النار على الطاولة، يستمر قتل المدنيين في اليمن".

وبحسب بيان المكتب، فقد تم الإبلاغ عما يقرب من ألف ضحية مدنية مرتبطة بالنزاع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وفي هذا السياق قالت جراندي: "لا يمكن لليمن أن يتحمل المزيد".

وشددت على أنه "لا يوجد تمويل كافٍ، وتم إغلاق برامج الصحة والمياه، والمجاعة تتربص البلاد مرة أخرى، ويتضرر الناس في جميع أنحاء البلاد بشدة بسبب كوفيد".