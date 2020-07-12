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امريكا تسجل ٦٢٩١٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

11:42 م الأحد 12 يوليه 2020
امريكا تسجل ٦٢٩١٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

امريكا تسجل ٦٢٩١٨ إصابة جديدة

وكالات

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و236130 حالة بزيادة 62918 حالة عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 906 إلى 134572 حالة، حسبما نقلت وكالة رويتز.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 11 يوليو تموز مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا أمريكا إصابات كورونا

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