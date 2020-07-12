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‏الدفاع التركية تعلن مقتل جندي شمالي العراق

11:44 م الأحد 12 يوليه 2020
‏الدفاع التركية تعلن مقتل جندي شمالي العراق

الجيش التركي

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها في شمالي العراق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت السلطات التركية أعلنت شن عملة عسكرية في شمال العراق تحت مسمى "مخلب النسر"، بحجة قتال قوات حزب العمال الكردستاني التي تصنفها جماعة إرهابية.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف "التجاوزات" داخل الأراضي العراقية، التي "تشكل اعتداء على السيادة العراقية".

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية "تسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات".

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث ناقش المجلس استمرار الخروق التركية للأجواء والأراضي العراقية.

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

وزارة الدفاع التركية العراق مقتل جندي تركي مصطفى الكاظمي

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