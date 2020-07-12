أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كورونا في إسرائيل: الحالات النشطة تعاود تخطى عدد المتعافين

03:18 م الأحد 12 يوليه 2020
كورونا في إسرائيل: الحالات النشطة تعاود تخطى عدد المتعافين

وزارة الصحة الإسرائيلية

وكالات:

تجاوز عدد الحالات النشطة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، الأحد، من جديد حصيلة المتعافين من العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الأحد تسجيل 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" المُسجلة في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

ورصدت الوزارة أربع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 358 حالة وفاة.

كما شهد عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في حالة خطرة ارتفاعا وبلغ 141 ، منهم 48 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

وحسب تقارير إعلامية، أكد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية الجائحة، إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" عتبة الألفين.

وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

"اعتصام ومطالب بسحب الثقة".. معركة جديدة ضد الإخوان في برلمان تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"