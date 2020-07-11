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إريتريا: عملية السلام مع إثيوبيا تمضي بخطوات متثاقلة

05:53 م السبت 11 يوليه 2020
إريتريا: عملية السلام مع إثيوبيا تمضي بخطوات متثاقلة

آبي أحمد

أديس أبابا - ( د ب أ )

أعلنت إريتريا اليوم السبت، أن عملية السلام "الإريترية - الإثيوبية" تمضى بخطوات متثاقلة وسط مناخ محلى وإقليمى ودولى معقد ومحفوف بالمخاطر والتهديدات.

وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في موقعها الألكتروني اليوم السبت، أن الاتفاق الذي نال بسببه رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في عام 2019، أخفق في تحقيق تطلعات إريتريا.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها "بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، مازالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة... لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب".

ولم ترد متحدثة باسم آبي على الفور على رسالة نصية تسعى للحصول على تعليق من الجانب الإثيوبي.

وأنهى اتفاق بين إثيوبيا وأريتريا جمودا عقب حرب حدودية استمرت في الفترة من عام 1998 حتى 2000، قتل فيها مئة ألف شخص.

وفي أعقاب اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات كانت مفروضة منذ عقود على إريتريا.

آبي أحمد أديس أبابا إريتريا إثيوبيا

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