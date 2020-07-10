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رئيس وزراء إيطاليا يرجح تمديد حالة الطوارئ

03:44 م الجمعة 10 يوليه 2020
رئيس وزراء إيطاليا يرجح تمديد حالة الطوارئ

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه من المحتمل تمديد حالة الطوارئ المفروضة على بلاده نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن كونتي قوله "إنه لا يزال يجب أن يتم اتخاذ قرار، نحن في حاجة للتشاور مع الوزراء.. ومن المحتمل أن يتم تمديد حالة الطوارئ"، وذلك عند سؤاله بشأن تقارير أفادت بأن الحكومة تنظر في تمديد التشريع حتى الـ 31 من شهر ديسمبر المقبل.

غير أنه لم يؤكد ما إذا كانت الحكومة تهدف إلى تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الجاري من عدمه.

كانت إيطاليا تعد أولى الدول الأوروبية التي تضررت من جراء فيروس كورونا المستجد وطبقت حالة الطوارئ في الـ31 من شهر يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني يمنح الحكومة سلطات متخصصة للحد من حريات معينة والحصول على موارد إضافية من أجل وقف واحتواء انتشار "كوفيد - 19" وأنه ساري المفعول حاليًا وحتى الـ 31 من شهر يوليو الجاري.

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