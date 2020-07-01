ميانمار تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 8 نوفمبر المقبل

ناي بي داو - أ ش أ

أعلنت ميانمار، اليوم الاربعاء، عزمها إجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية والإقليمية يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن لجنة الانتخابات بميانمار أعلنت هذا الموعد في بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ونتج عن الانتخابات العامة الأخيرة في ميانمار عام 2015 وصول حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بقيادة أونج سان سو كي إلى السلطة.