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فلسطين: 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:34 م الأربعاء 01 يوليه 2020
فلسطين: 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 330.

وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الإصابات 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين بلغ 3095، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2450، وحالات التعافي 634 .. مشيرة إلى وجود 11 حالة في العناية المركزة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

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فيروس كورونا فلسطين وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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