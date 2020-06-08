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بومبيو: العقوبات على الحرس الثوري وشركات تابعة له تدخل حيز التنفيذ اليوم

09:21 م الإثنين 08 يونيو 2020
بومبيو: العقوبات على الحرس الثوري وشركات تابعة له تدخل حيز التنفيذ اليوم

مايك بومبيو

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأعلنت إيران مؤخرًا تصدير نفط عبر 5 ناقلات إلى فنزويلا، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في أكثر من مناسبة، محاولات إيران الالتفاف على العقوبات، مشددة على أهمية عدم تعامل البنوك والشركات الأوروبية من التعامل مع ما يُعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

مايك بومبيو الحرس الثوري الإيراني العقوبات على الحرس الثوري إيران

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