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العراق: تشكيل فريق وزاري لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد

10:51 ص السبت 06 يونيو 2020
العراق: تشكيل فريق وزاري لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد

مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أنه"ووفقاً للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين".

وأضاف البيان أن "الكاظمي حدّد مهام الفريق بالوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته".

وتابع: "الفريق سيتابع بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء".

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