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كوريا الجنوبية تسجل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:18 ص السبت 06 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وهو أكبر عدد في ثمانية أيام، الأمر الذي يدق جرس إنذار بشأن ظهور إصابات عنقودية جديدة في منطقة سول الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11719 حالة.

وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29مايو.

وبدا أن عدد حالات الإصابة الجديدة أصبح مستقرا بعد أن بلغ 79 حالة في 28 أيار/مايو، إلا أن الحصيلة بدأت في الارتفاع مرة أخرى بسبب الإصابات التي تم تسجيلها في كنائس صغيرة في انتشون، غرب سول، ومقاطعة جيونجي، التي تحيط بالعاصمة.

واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصا، بزيادة 25 عن اليوم السابق ، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الكثافة السكانية المرتفعة الحجر الصحي

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