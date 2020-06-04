الجيش الليبي: نعيد التمركز خارج طرابلس شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار

وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته أعادت تمركزها خارج العاصمة طرابلس، شريطة التزام الطرف الآخر، وقف إطلاق النار.

وأضاف، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن إعادة التمركز تم بناء على موافقة القيادة العامة استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار.

وتابع "العمليات ستستأنف في حال عدم التزام وقف النار".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق من اليوم، الانسحاب من تخوم العاصمة طرابلس بشكل تكتيكي.

وكانت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس ومطار طرابلس الدولي.