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الكويت تسجل 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:45 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الكويت تسجل 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 354 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 671 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى46,195 حالة.

ولفت إلى أن 139 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق الثلاثاء أن 717 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 37,030 حالة .

وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا

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