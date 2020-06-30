الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي للوقاية من كورونا حتى 13 يوليو

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الاثنين، تمديد إجراءات الحجر الصحي الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمدة 15 يومًا حتى 13 يوليو المقبل.

وأوضحت رئاسة الوزراء، في البيان الذي نشره التلفزيون العمومي مساء اليوم، أنه بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا تقرر الإبقاء على نفس التدابير التي تم اتخاذها منذ 13 يونيو، وتخص تطبيق الحجر الصحي الجزئي من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا على 29 ولاية، ورفعه كليا عن 19 أخرى.

وأكد أنه بوسع الولاة (المحافظون) وفي الحالات التي تقتضي فيها الوضعية الصحية، إقرار حجر جزئي أو كلي في المناطق والبلدات والأحياء، التي ينتشر بها الوباء.

وسجلت الجزائر، حتى اليوم الاثنين، 905 وفيات، و13 ألفا و571 إصابة، مقابل 9674 حالة شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.