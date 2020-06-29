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الخارجية الإيرانية: تزامن الضربات التركية والإيرانية في شمال العراق "ربما من باب الصدفة"

12:21 م الإثنين 29 يونيو 2020
الخارجية الإيرانية: تزامن الضربات التركية والإيرانية في شمال العراق "ربما من باب الصدفة"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن تزامن الضربات التركية والإيرانية "للإرهابيين" في إقليم كردستان شمالي العراق مؤخرا "ربما جاء من باب الصدفة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث عباس موسوي القول :"مكافحة الإرهاب تدخل في إطار العمل المشترك لكل دول المنطقة بما فيها إيران وتركيا والعراق، ومن الطبيعي لإيران أن تدافع عن حدودها وتدمر أوكار الإرهابيين أينما كانت".

وقال :"إيران على اتصال مع المسؤولين العراقيين في هذا المجال وهم على اطلاع على نشاطات إيران تجاه المجاميع الإرهابية المعروفة في المنطقة ... وتزامن الضربات التركية والإيرانية للارهابيين ربما جاء من باب الصدفة، وعلى أي حال فإن جميع دول المنطقة تتحرك بعزم جاد لمكافحة الإرهاب".

وكانت إيران قصفت في وقت سابق من الشهر الجاري مناطق بشمال العراق، بالتزامن مع عمليات عسكرية تركية. ويقول الجانبان إن القصف يستهدف مواقع "حزب الكمال الكردستاني" شمالي العراق.

واستدعت الخارجية العراقية سفيري إيران وتركيا وأبلغتهما احتجاجها على القصف وطالبت بلديهما باحترام سيادة العراق.

الخارجية الإيرانية الضربات التركية والإيرانية العراق

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