"نضع اللمسات الأخيرة".. إثيوبيا تعلن عن "اتفاق وشيك" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، السبت، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكتب بيكيلي عبر تويتر أنه "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

Last night, 26th June 2020 Chaired by South Africa's President in presence of AU Chair Person, current AU Bureau members & leaders of DR Congo, Kenya, Mali convened with leaders of Egypt, Ethiopia & Sudan. Consensus reached to finalize the #GERD agreement within 2 to 3 weeks.