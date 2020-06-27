"نضع اللمسات الأخيرة".. إثيوبيا تعلن عن "اتفاق وشيك" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، السبت، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكتب بيكيلي عبر تويتر أنه "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

Last night, 26th June 2020 Chaired by South Africa's President in presence of AU Chair Person, current AU Bureau members & leaders of DR Congo, Kenya, Mali convened with leaders of Egypt, Ethiopia & Sudan. Consensus reached to finalize the #GERD agreement within 2 to 3 weeks. — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) June 27, 2020

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي. وجرى التوافق في ختام القمة على بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

وشمل التوافق الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة القضية يوم الاثنين المقبل، حسبما أعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بنتائج الاجتماع، واصفًا المحادثًات بـ"المثمرة"، في تغريدة كتبها عبر تويتر مساء أمس الجمعة. وقال إن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".

كما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أنه جرى الاتفاق في القمة الأفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن السد يحفظ مصالح الدول الثلاث، وتأجيل ملء الخزان "إلى ما بعد التوقيع على اتفاق"

وتابع: "أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".

وكان مُقررًا أن تبدأ إثيوبيًا ملء خزان السد الشهر المُقبل.