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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إقليم كردستان لمكافحة كورونا

05:31 م الجمعة 26 يونيو 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إقليم كردستان لمكافحة كورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي - أ ش أ
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق أحمد الظاهري - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية استمرارا للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان في كافة المجالات، للمساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".
كانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرة مساعدات، تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق في 28 مايو الماضي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، استفاد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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الإمارات إقليم كردستان العراق فيروس كورونا

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