ميركل تبحث مع رئيس وزراء مالطا أخر التطورات فى ليبيا
برلين- (أ ش أ):
بحثت المستشارة الالمانيه أنجيلا ميركل مع رئيس زراء مالطا روبرت أبيلا أخر التطورات فى الأزمة الليبيبة
ووضع الهجرة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال المتحدث بأسم الحكومة الالمانية شتيفان زايبرت فى بيان له اليوم الخميس إن المباحثات بين الجانبين-التى عقدت عبر الفيديو- تناولت المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي حول الإطار المالي المتعدد السنوات وصندوق إعادة الإعمار.
وأضاف المتحدث أن الطرفين اتفقا على أهمية وجود رغبة بناءة في التسوية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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