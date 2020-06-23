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زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا بشأن العملية العسكرية ضد الجارة الجنوبية

11:47 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا بشأن العملية العسكرية ضد الجارة الجنوبية

كيم جونج أون

(وكالات):

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الثلاثاء، اجتماعا لقيادات العسكرية للبلد لبحث خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الزعيم الشمالي قرر تعليق خطة العمل العسكري ضد الجارة الجنوبية.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مع تصعيد بيونج يانج خطابها ضد سيئول، وتفجيرها مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ يوم 16 يونيو، وتهديدها بالقيام بعمليات عسكرية ضد الجنوب.

وتهدد كوريا الشمالية بإعادة نشر قواتها في منطقتي مجمع كيسونج الصناعي وجبل كومكانج السياحي، بالإضافة إلى استعادة مواقع حرس الحدود التي تمت إزالتها بموجب الاتفاقية.

من جانبه، حذر الجيش الكوري الجنوبي بلهجة قوية غير معتادة من أنه سيرد بقوة إذا قام الشمال بأي استفزاز عسكري.

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

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