كورونا في إسبانيا: الإصابات تتخطى 245 ألفا والوفيات أكثر من 28 ألفا

مدريد- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245,575 ، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في اسبانيا بلغ 28,315، فيما تعافى 150,376 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في اسبانيا.