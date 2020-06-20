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كورونا في إسبانيا: الإصابات تتخطى 245 ألفا والوفيات أكثر من 28 ألفا

09:27 ص السبت 20 يونيو 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات تتخطى 245 ألفا والوفيات أكثر من 28 ألفا

الإصابات تتخطى 245 ألفا

مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245,575 ، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في اسبانيا بلغ 28,315، فيما تعافى 150,376 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في اسبانيا.

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