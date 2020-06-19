إغلاق تشيناي الهندية 12 يوما بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

نيودلهي- (د ب أ):

فرضت السلطات في مدينة تشيناي بجنوب الهند الإغلاق مجددا في المدينة وثلاث مناطق مجاورة اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب عدم قدرتها على السيطرة على تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت تشيناي، وهي عاصمة ولاية تاميل نادو وسادس أكبر مدن الهند، ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، واستمر الارتفاع رغم فرض الحكومة الإقليمية العديد من القيود.

ويصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية تاميل نادو إلى 52334، وتم تسجيل أكثر من 70 منها في مدينة تشيناي، حيث تنتشر العدوى في الأحياء العشوائية الفقيرة بالمدينة، وهو ما يجعل من تشيناي واحدة من أكبر مناطق انتشار الفيروس في الهند.

ولن يسمح بالعمل إلا للخدمات الأساسية ومحلات البقالة خلال فترة الإغلاق التي تستمر لمدة 12 يوما حتى 30 يونيو، وفقا لمسؤولي الولاية.

ولن يتم السماح بتسيير سيارات الأجرة أو الخاصة أو وسائل النقل الخاص إلا في حالات الطوارئ. ويسمح فقط للمستشفيات والمعامل والصيدليات بالعمل.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 380532 حالة، لتصبح رابع أكثر الدول تضررا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا. وسجلت البلاد حوالي 13586 حالة وفاء جراء كورونا.