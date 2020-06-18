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الصحة العالمية تحذر من "تفشي سريع" لكورونا في روسيا

02:06 م الخميس 18 يونيو 2020
الصحة العالمية تحذر من "تفشي سريع" لكورونا في روسيا

منظمة الصحة العالمية

موسكو- (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية روسيا، الخميس، من أن الفعاليات الحاشدة تحمل معها خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك أيام قبل أيام من العرض العسكري المقرر أن يقام في موسكو بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية، كاترين سمولوود، في مؤتمر صحفي يركز على الوضع الحالي لفيروس كورونا في روسيا إن التجمعات الحاشدة تحمل معها خطر "الانتشار السريع".

وأضافت سمولوود أن الصحة العالمية يمكنها تقديم الإرشادات للسلطات الروسية في محاولة لتخفيف هذا الخطر.

وسجلت روسيا أكثر من 560 ألف إصابة بالفيروس المستجد لتصبح ثالث أكبر دولة من حيث الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كما سجلت روسيا أكثر من 7600 وفاة مرتبطة بشكل مباشر بالفيروس بما في ذلك نحو 500 وفاة لعاملين بالقطاع الصحي.

وجرى تغيير موعد العرض العسكري الذي يقام احتفالا بالذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا إلى 24 يونيو بعد أن كان قد تأجل بسبب الجائحة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد-19

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