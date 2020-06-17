ولي عهد بريطانيا لم يستعد بعد حاستي الشم والتذوق بعد إصابته بكورونا
لندن- (بي بي سي):
كشف الأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة أنه لم يستعد بعد حاستي الشم والتذوق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
و ناقش الأمير تشارلز خلال زيارة لموظفي هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، تجربته الشخصية مع الفيروس حيث التقى بالعاملين في مستشفى غلوسترشاير الملكي.
وحافظ الأمير و زوجته على قواعد التباعد الاجتماعي والتى تقتضي البقاء على مسافة نحو مترين على الأقل من المحيطين.
ويعد هذا أول ظهور علني للزوجين منذ بدء الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
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