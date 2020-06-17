"مجزر".. ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا في ألمانيا

ريدا-فيدنبروك (ألمانيا)- (د ب أ):

ظهرت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في أحد المجازر في ألمانيا.

وبحسب بيانات السلطات المحلية، فإن البؤرة الجديدة في مجزر تابع لشركة "تونيس" للصناعات الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه، الأربعاء، إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.