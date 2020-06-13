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سيناتور إيطالي: مصر حصن للغرب ضد الإرهاب

10:48 ص السبت 13 يونيو 2020
سيناتور إيطالي: مصر حصن للغرب ضد الإرهاب

مجلس الشيوخ الإيطالي

روما- (أ ش أ):

وصف عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو جاسباري، مصر بأنها "حصن للغرب" ضد هجمات الإرهاب.

وقال جاسباري - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية -، إن " مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يقفا ضد الإرهاب الأصولي لمواجهته، لتدفع ثمنا باهظا بالدم كل عام".

وأضاف السيناتور الإيطالي أنه "من مصلحة إيطاليا والغرب بأسره الاستمرار في إمداد القاهرة بالسفن والمعدات العسكرية الأخرى".

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