"نفط الكويت": مصرع عامل وإصابة آخر في حريق محدود بحقل "الصابرية"
الكويت - (أ ش أ):
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، مصرع عامل وإصابة آخر، في حادث وقع بأحد أبراج الحفر في حقل "الصابرية" شمال الكويت.
وذكرت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الحادث وقع فجر اليوم بسبب اشتعال مفاجئ للغازات المصاحبة أثناء العمليات التشغيلية لبرج الحفر؛ ما نتج عنه حريق محدود.
وأكد البيان حرص الشركة على سلامة العاملين واستمرار عمليات الشركة، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.
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