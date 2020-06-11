أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"نفط الكويت": مصرع عامل وإصابة آخر في حريق محدود بحقل "الصابرية"

06:43 م الخميس 11 يونيو 2020
"نفط الكويت": مصرع عامل وإصابة آخر في حريق محدود بحقل "الصابرية"

حقل نفط

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، مصرع عامل وإصابة آخر، في حادث وقع بأحد أبراج الحفر في حقل "الصابرية" شمال الكويت.

وذكرت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الحادث وقع فجر اليوم بسبب اشتعال مفاجئ للغازات المصاحبة أثناء العمليات التشغيلية لبرج الحفر؛ ما نتج عنه حريق محدود.

وأكد البيان حرص الشركة على سلامة العاملين واستمرار عمليات الشركة، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا المحتوى من

حقل الصابرية شركة نفط الكويت الكويت

الخبر التالى:

الكرملين: التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة ضد موسكو لا تخدم تحسين العلاقات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الصحة العالمية حول انتقال عدوى كورونا من مريض بلا أعراض